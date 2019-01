Programmheft der Kreisvolkshochschule erschienen

Veröffentlicht am 5. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Programmheft der Kreisvolkshochschule druckfrisch erschienen – Das Jahresprogramm für das erste Halbjahr 2019 der Kreisvolkshochschule mit 160 Seiten liegt in Druckform an vielen Stellen im ganzen Kreis Altenkirchen, darunter in allen Verbandsgemeindeverwaltungen und den regionalen Volkshochschulen von Flammersfeld bis Mudersbach, zur kostenlosen Abholung bereit. Alle 500 Kurse und Veranstaltungen bis zum Sommer werden nach Veranstaltungsort und Fachbereich übersichtlich präsentiert. Zusätzlich steht das neue Programm auch online auf der Homepage zur Verfügung.

Interessenten können sich, ebenso wie Einrichtungen oder Organisationen, die das Programmheft auslegen möchten, telefonisch unter 02681/812211 oder per Email an kvhs@kreis-ak.de an die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule wenden.