ALTENKIRCHEN – Gebärdensprachkurs in Altenkirchen – In Zusammenarbeit mit KVHS und Informa gGmbH findet erstmalig auch ein Gebärdensprachkurs in Altenkirchen statt. Das sei ein weiterer Schritt im Rahmen der Inklusion, so KVHS und Informa. Im Rahmen der Inklusion bekommt die Gebärdensprache eine immer größere Bedeutung und wird zunehmend mehr benutzt.

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet in Zusammenarbeit mit Informa gGmbH aus Neuwied-Oberbieber jetzt auch einen Anfängerkurs für Menschen ohne jegliche Vorkenntnisse in Altenkirchen an. Der Kurs findet arbeitnehmerfreundlich am 2. und 3. Mai jeweils von 16:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag, 4. Mai 2019 von 09:00 bis 13:00 Uhr in der Räumlichkeiten der VHS in der Rathausstraße statt.

Mitmachen kann jeder von 12 bis 99 Jahren. Es wird eine Gebühr von 120 Euro bei zehn Teilnehmenden oder 150 Euro bei acht Teilnehmenden erhoben. Schüler und Studenten zahlen die Hälfte. Die Kursgebühr beinhaltet auch Arbeitsmaterial und ein Teilnahmezertifikat. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt ab sofort die VHS Altenkirchen unter 02681-812212 oder kvhs@kreis-ak.de entgegen.