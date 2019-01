Veröffentlicht am 5. Januar 2019 von wwa

LEUZBACH – Damenpokalschießen 2019 beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen – Traditionell am 1. Donnerstag des neuen Jahres schießen die Damen des SV Leuzbach-Bergenhausen ihren Pokal aus. 14 Frauen nahmen am Schießen teil, dass von Sportleiterin Christa Griffel geleitet wurde. Ebenfalls sind an diesem Abend auch der Schützenmeister und der amtierende König anwesend. Geschossen wurden fünf Schuss mit dem Luftgewehr und hierbei zählte der beste Schuss in der Teilerwertung. Nach circa einer Stunde stand das Ergebnis fest und Christa Griffel konnte alle Ergebnisse bekannt geben.

Den, vom König Uwe II. (Krämer) gestifteten Pokal, erhielt Helga Jansen mit einem Teiler von 58,3. Der Pokal wurde vom König überreicht. Die Plätze zwei und drei gingen an Claudia Roth mit einem Teiler von 111,9 und Christa Griffel mit einem Teiler von 132,0. Mit viel Spaß und guter Laune ging an diesem Abend das erste Treffen der Damen im Jahr 2019 zu Ende. (cg) Fotos: SV Leuzbach