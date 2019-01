Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Veröffentlicht am 4. Januar 2019 von wwa

WALLMENROTH – Fahren eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss – Ein 34jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag in Wallmenroth, in der Hauptstraße, zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest verlief positiv für Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei