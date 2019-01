Fahren ohne Fahrerlaubnis in Herdorf

Veröffentlicht am 4. Januar 2019 von wwa

HERDORF – Fahren ohne Fahrerlaubnis – Ein 24jähriger Mann wurde am Donnerstagvormittag, 03. Januar, in der Sottersbachstraße in Herdorf, zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrzeugführer gab zunächst vor, seinen Führerschein nicht mitgeführt zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei