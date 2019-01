Veröffentlicht am 4. Januar 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfall auf der K 69 – Am Donnerstagnachmittag, 03. Januar 2019, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 28jähriger Fahrzeugführer eines Lkw Toyota Hillux die K 69 aus Richtung Birken-Honigsessen kommend in Richtung Mühlenthal. Eingangs einer scharfen Rechtskurve bremste er sein Fahrzeug ab. Dabei rutschte jedoch sein Klein-Lkw infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn gegen den im Gegenverkehr befindlichen BMW X1 eines 56jährigen Fahrzeugführers. An beiden Fahrzeugen entstand circa 3.100 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei