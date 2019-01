Amazon zur Streiksituation in Koblenz

Veröffentlicht am 4. Januar 2019 von wwa

KOBLENZ – Amazon zur Streiksituation am Donnerstag, 03. Januar – Amazon sei ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber. Zusammen mit seinen Kunden stehen ihre Mitarbeiter für sie an erster Stelle. Amazon behandelt seine Mitarbeiter gut und bezahle attraktive Löhne. Der lokale Streik am Donnerstag in Koblenz hatte keine Auswirkungen auf die Lieferversprechen, da die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter völlig normal arbeitete. Lediglich ein kleiner Teil der Belegschaft beteiligte sich an dem Streik.

In ihren deutschen Logistikzentren haben sie rund 13.000 feste Arbeitsplätze geschaffen. Amazon zahle am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich sei. In Koblenz beginnen die Mitarbeiter mit einem Lohn von mindestens 11,54 Euro brutto pro Stunde. Nach 24 Monaten sind es im Durchschnitt 2.422 Euro brutto im Monat, inklusive zusätzlicher Leistungen wie leistungsbezogener Boni. Hinzu kommen Überstundenzuschlag, Aktien und weitere Zusatzleistungen. Zusätzlich bietet Amazon innovative Programme wie „Career Choice“ an, in dessen Rahmen Amazon die berufliche Ausbildung der Mitarbeiter fördert. Amazon übernimmt 95 Prozent der Kosten für bundesweit anerkannte Kurse.

Der Streik am Koblenzer Standort habe keinerlei Auswirkungen auf die operativen Prozesse gehabt. Lediglich ein sehr geringer Teil der Beschäftigten beteiligt sich an dem Streik.

Zudem biete man in Koblenz Touren an, so dass sich Interessierte gerne selbst ein Bild machen könnten.