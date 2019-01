Veröffentlicht am 3. Januar 2019 von wwa

STRASSENHAUS – Polizei warnt vor angeblichen Gewinnversprechen – Die Polizei warnt vor angeblichen Gewinnversprechen durch eine Rechtanwaltskanzlei aus Österreich. Dabei kündigt eine Bandansage am Telefon an, dass der Betroffene einen mehrstelligen Geldbetrag gewonnen habe. In den meisten Fällen wollen die Betrüger an die Kontodaten ihrer Opfer gelangen.

Grundsätzlich sollten Sie immer misstrauisch sein, wenn Ihnen am Telefon ein Gewinn versprochen wird. Wenn nach persönlichen Daten, Kontodaten oder Adressen gefragt wird, sollten Sie keine Aussagen tätigen. Das gilt auch, wenn ein Anrufer vorgibt, Notar oder Rechtsanwalt zu sein. Dahinter steckt eine Betrugsmasche.

Idealerweise notieren Sie sich Telefonnummer, Datum und die Länge des Gespräches und geben diese Informationen an die Bundesnetzagentur weiter. Weiterhin ist es technisch auch möglich, die Nummer auf ihrem Anschluss zu blockieren. Nehmen Sie hierfür Kontakt zu Ihrem Telefonanbieter auf. Quelle: Polizei