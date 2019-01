Sternsinger zu Besuch bei Landrat Michael Lieber

Veröffentlicht am 3. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sternsinger zu Besuch bei Landrat Lieber in der Kreisverwaltung – Es ist eine schöne Tradition zu Beginn eines jeden Jahres: die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Jakobus und Joseph Altenkirchen besuchten Landrat Michael Lieber im Kreishaus. Dabei wurden die Kinder von Diakon Thomas Bruchhagen (Foto hinten, 1. v.l.) begleitet. Wie üblich war der Besuch mit einem Liedvortrag und dem Segenswunsch “20*C+M+B*19“ verbunden. Über der Bürotür des Landrats steht dieser nun geschrieben.

Michael Lieber (Foto hinten, Mitte) freute sich sehr über den Besuch der in diesem Jahr außergewöhnlich großen Gruppe und bedankte sich für ihr soziales Engagement. Das steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit.“

„Es ist großartig, dass diese Kinder Spenden sammeln für andere Kinder, denen es nicht so gut geht und dass dabei das Bewusstsein für behinderte Kinder, insbesondere in armen Ländern, gestärkt wird“, lobte der Landrat die Segensbringer, die natürlich eine Spende für ihren Einsatz erhielten. Foto: Kreis AK