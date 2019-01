Veröffentlicht am 3. Januar 2019 von wwa

OBERBIEBER – Gebärdencafe in Neuwied-Oberbieber – Zum ersten Gebärdencafe in 2019 lädt Informa gGmbH, Im Mühlengrund 3 in Neuwied-Oberbieber am Freitag, dem 18. Januar um 16:00 Uhr ein.

Neben einem Gläschen Sekt, vielen Informationen in Laut- und Gebärdensprache und einer kleinen Vokabelübungseinheit ist der Austausch zwischen Hörenden und Gehörlosen Teilnehmern ein Hauptthema.

Es wird eine Teilnahmegebühr von 4,– Euro pro Person für Kaffee, Kuchen, kalte Getränke und Sekt erhoben. Bitte anmelden bei hhawacker@informa.org oder 02631/ 9171-10. Foto: Informa