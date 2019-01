Veröffentlicht am 3. Januar 2019 von wwa

FORST – Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Forst – Am Montag, 31. Dezember 2018, in der Zeit zwischen 21:30 und 22:20 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Hauptstraße an der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, wurde die Tür mit einem Stein eingeworfen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ob und was gestohlen wurde liegen noch keine Informationen vor.

Hinweise zum Einbruch, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei