HAMM/Sieg – Mehrere Wohnungseinbrüche zwischen Weihnachten und Neujahr in Hamm – In der Zeit vom 29. Dezember 2018 bis 01. Januar 2019 kam es im Stadtgebiet von Hamm zu insgesamt sechs Wohnungseinbrüchen. Betroffen waren die Straßen: Mozartstraße, Im Scheidter Garten, Ulmenweg und Schönblick. In fast allen Fällen verwendeten die Täter ein Hebelwerkzeug, um Terrassentüren bzw. Fenster aufzuhebeln. In einem Fall wurde eine Glasscheibe zerstört. Die unbekannten Täter entwendeten Schmuck, Bargeld und ein Tablet. Konkrete Täterhinweise liegen der Polizei zur Zeit nicht vor.

Hinweise zu den Einbrüchen, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei