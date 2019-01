Veröffentlicht am 3. Januar 2019 von wwa

ALSDORF – Zimmerbrand in Alsdorf – Am Samstag, 29. Dezember 2018, gegen 17:15 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in der Lindenstraße in Alsdorf. Bei Eintreffen der Beamten der Polizei Betzdorf und der Freiwilligen Feuerwehr drang bereits starker Qualm aus den Fenstern im Obergeschoss eines Wohnhauses. Durch die Feuerwehr wurden diverse Möbel und Gegenstände aus dem Haus herausgetragen und mehrere kleine Brandherde gelöscht. Die beiden Mietparteien des Hauses blieben unverletzt. Eine vorsätzliche Brandlegung wird von der Polizei ausgeschlossen. Quelle: Polizei