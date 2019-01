Veröffentlicht am 2. Januar 2019 von wwa

LINZ – Silvesterparty in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – Wieder einmal trafen sich die Mieter, Bewohnerinnen und Bewohner der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz am Rhein, um gemeinsam den Jahreswechsel in der Cafeteria ausklingen zu lassen. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt mit kalter Platte, Nudel- und Kartoffelsalat sowie kleinen Schnitzelchen und Frikadellen. Fehlen durfte natürlich nicht, so manche Knabberei, die zu Bier, Wein, Sekt und alkoholfreien Getränken dargereicht wurden. In geselliger Runde sprachen die Gäste angeregt über aktuelle Ereignisse und vergangene Zeiten.

Es wurden kleine Gedichte zum Jahreswechsel vorgetragen, die Rede der Bundeskanzlerin im Fernsehen angeschaut sowie anschließend die Silvester – Show mit Jörg Pilawa. So manche Bewohnerinnen und Bewohner und Mieter schwangen das Tanzbein zu der schönen Musik, die im Fernseher lief.

Um Mitternacht wurde mit Sekt angestoßen und draußen gemeinsam das Silvesterfeuerwerk über der Stadt Linz bewundert, dabei ließen Bewohner und Mitarbeiter Wunderkerzen brennen und kleine Böller wurden angezündet. Zu vorgerückter Stunde, bereits im neuen Jahr angekommen, waren sich alle Gäste einig, dass man sich auch beim kommenden Silvester wieder zum gemeinsamen feiern treffen will und die Mitarbeiter der Residenz hoffentlich wieder so ein schönes Fest organisieren. (sasp) Fotos: Residenz