Veröffentlicht am 2. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aufruf zur Teilnahme am „Alekärjer Karnevalsumzug“ 2019 – Seine Tollität Prinz Christian I. aus dem Hause Bergk freut sich auf vielfältigen Besuch! Der Karnevalszug 2019 kann auch in diesem Jahr wieder närrischen Zuwachs gebrauchen! Der Zugweg geht wieder durch die neu gestaltete Fußgängerzone! – Mit der amtierenden Tollität Prinz Christian I. und seinen Adjutantenteam startet das „Alekäjer Narrenschiff“ in die närrische Session „47 Jahre Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V“.

In den Reihen der Altenkirchener Karnevalisten ist der Wagenbau bereits im vollen Gange und die Vorbereitungen für den „Großen „Altenkirchener Karnevalsumzug“ am Sonntag, den 03. März 2019 laufen auf vollen Touren. Wie der Zugleiter Karlheinz Fels berichtet, haben bereits einige Gruppen und Vereine ihre Zusage zur Zugteilnahme gegeben.

Die Zugaufstellung ist im vollen Gang, aber diverse Änderungen kann es bis Zugbeginn immer geben, jeder Zugteilnehmer wird seinen entsprechenden Platz im Umzug bekommen. Ab 12:00 Uhr werden die Zugteilnehmer in Siegener- und Rathausstraße eintreffen. Zu den teilnehmenden Gruppen und Vereinen verpflichtete die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. folgenden Spielmannszug und Musikkapellen:

Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels, Musikverein Steinebach, Musikverein Rot/Weis Nauroth, sowie das Jugendblasorchester Mehrbachtal.

Der Zugweg für den närrischen Lindwurm 2019 führt durch folgende Straßen: Zugaufstellung in der Siegener- und Rathausstraße, weiter bewegt sich der närrische Lindwurm durch die neu gestaltete Fußgängerzone über den Bahnübergang in die Koblenzer Straße, Bahnhofstraße, wo auch die Zugansage erfolgen wird, weiter zum Busbahnhof, Wiedstraße, Kölner Straße, Quengelstraße. Dort erfolgt auch an der Abfahrt Weyerdamm die Zugauflösung. Die Fest- und Motivwagen können über die Quengelstraße in Richtung Stadthalle, Rathausstraße und Siegerner Straße in alle Richtungen abfahren!

Der Festplatz, wo auch das große, beheizte Festzelt steht, ist für alle Kraftfahrtzeuge gesperrt. Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz Weyerdamm, Parkhaus Schlossplatz, Parkplatz Mühlengasse, sowie die Parkplätze an der Kreisverwaltung, dem Rathaus, am Sportzentrum sowie auf den bekannten Parkplätzen in der Unterstadt zur Genüge vorhanden.

Im Anschluss an den Karnevalsumzug 2019 findet wieder die große Zugparty im beheizten Festzelt auf dem Weyerdamm statt. Die Partyband „Comback“ wird dem närrischen Publikum einheizen, die sechs Vollblutmusiker spielen alles, was man braucht, um eine tolle Party zu feiern. Schlager, Fetenhits, Volkstümliches, Rock, Pop, Chartshits, Evergreens, zum Tanzen, Stimmung und Alpenrock, sowie bekannte Mallorca und Fetenhits! Weiterhin wird die „Schlagermafia“ das närrische Publikum mit seinen Auftritt erfreuen!

Auf geht`s zur großen Zug-Party 2019 ins Festzelt nach Altenkirchen. Wer Lust hat am Karnevalsumzug aktiv mit zu machen, kann sich bei dem Zugleiter der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. Karlheinz Fels Telefon 02681-5516 Mobil 0172-2460099 khfels@t-online.de melden. Sollten Sie bei Ihren karnevalistischen Vorbereitungen Fragen haben, steht die KG Altenkirchen mit Rat und Tat zur Seite. (khf) Fotos: Renate Wachow