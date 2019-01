Veröffentlicht am 2. Januar 2019 von wwa

HATTERT – 84jährige Frau Opfer eines Raubes in Hattert – Am Montagabend, 31. Dezember 2018, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine 84jährige Frau in der Straße Frankenhof in Hattert. Die Frau hielt sich alleine zu Hause auf, als es gegen 21:00 Uhr an der Haustür klingelte. Nachdem die Geschädigte die Tür öffnete wurde sie von einem unbekannten Mann angegriffen und in

die Wohnung gedrängt und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der unbekannte Täter verlangte daraufhin die Herausgabe von Bargeld. Die Geschädigte übergab dem Täter einen geringen Bargeldbetrag, woraufhin dieser das Haus wieder verließ. Der Täter war circa 160 bis 165 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und sprach hochdeutsch ohne einen erkennbaren Akzent. Über seinen Kopf hatte der Täter die Kapuze seiner Jacke gezogen. Quelle: Polizei