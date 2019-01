Veröffentlicht am 2. Januar 2019 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei im Zeitraum 07. bis 11. Januar 2019.

Montag, 07. Januar 2019: in Bad Godesberg auf der Ürziger Straße, in Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße, in Miel auf dem Heidgesweg und in Rösberg auf der Metternicher Straße;

Dienstag, 08. Januar 2019: in Miel auf dem Heidgesweg, in Widdig auf der L 300, in Königswinter auf der Nonnenberger Straße und in Beuel auf der Maarstraße;

Mittwoch, 09. Januar 2019: in Beuel auf der Maarstraße, in Königswinter auf der Nonnenberger Straße, in Rösberg auf der Metternicher Straße und in Meckenheim auf der L 261;

Donnerstag, 10. Januar 2019: in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Rheinbach auf der L 492 und in Bonn auf der Franz-Josef-Strauss-Allee;

Freitag, 11. Januar 2019: in Sechtem auf der Bahnhofstraße, in Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Beuel auf der Niederkasseler Straße und in Bonn auf der Adenauer-Allee.

Darüber hinaus müssen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen gerechnet werden.