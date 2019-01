Veröffentlicht am 2. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sternsinger bringen Segen ins Altenkirchener Rathaus – Auch in diesem Jahr empfing der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen Fred Jüngerich die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus und St. Joseph mit Diakon Bruchhagen sowie einigen Eltern im Altenkirchener Rathaus. Zuvor hatten sie die Seniorenheime in Altenkirchen besucht.

In ihren königlichen Gewändern sangen die Jungen und Mädchen ein Sternsingerlied und Diakon Bruchhagen spendete den Segen.

In diesem Jahr steht die weltweite Aktion unter dem Motto „Wir gehören zusammen in Peru und weltweit“. Das Thema dokumentiert die Verbundenheit zu beeinträchtigten Kindern überall auf der Welt. „Ich finde es toll, dass Ihr Euch bereits in so jungen Jahren für diese so gute und wichtige Sache engagiert“, so Bürgermeister Jüngerich. „Gerade auch Kinder, die in Kriegsgebieten aufwachsen müssen, brauchen Eure Solidarität.“

Nachdem den Sternsingern Süßigkeiten und ein Geldgeschenk übergeben wurden, brachten die Sänger noch den Segensgruß am Rathaus an. Foto: VG AK