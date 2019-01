Veröffentlicht am 3. Januar 2019 von wwa

KOBLENZ – Neues Jahr, neuer Streik: Amazon Koblenz im Arbeitskampf – Am Donnerstag, 03. Januar 2019, ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die rund 1.900 Beschäftigten bei Amazon am Standort Koblenz (Kobern-Gondorf) dazu auf, die Arbeit ganztägig niederzulegen. Die Beschäftigten streiken weiterhin für eine Bezahlung nach den Tarifverträgen des Einzel- und Versandhandels Rheinland-Pfalz.

Für die für den Standort zuständige Gewerkschaftssekretärin, Maria Rinke, ist der Online-Riese allein verantwortlich für diesen Streik. „Amazon enthält den Beschäftigten den Tarifvertrag vor. Auch nach der stressigen Weihnachtszeit, werden die Kolleginnen und Kollegen weiter dafür sorgen, dass Amazon Lieferversprechen nicht einhalten kann und sich Retouren stapeln. Die Beschäftigten bei Amazon verdienen die Sicherheit eines Tarifvertrags, der existenzsichernde Löhne verbindlich festlegt. Die Menschen haben verdient, gut ins Jahr 2019 starten zu können.“ Rinke betont auch, dass sich die Lage und das Verständnis der Gewerkschaftsarbeit in den letzten Jahren nicht verbessert hat: „Streikende werden oftmals massiv unter Druck gesetzt, sich nicht an den Arbeitskämpfen zu beteiligen. Dies paart sich mit dem ohnehin schon massiven Arbeitsdruck. Dem wollen die Beschäftigten etwas entgegensetzen und fordern den Respekt, den sie verdient haben. Dazu gehört auch die Bezahlung nach Tarif.“