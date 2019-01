Veröffentlicht am 2. Januar 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht in Wissen – 73jährige Fahrerin ermittelt –Am Sonntag, 30. Dezember 2018 hatte ein 44jähriger Fahrzeugführer seinen Chrysler ordnungsgemäß in einer Parktasche der Siegstraße mit dem Heck zur Fahrbahn hin abgestellt. Eine 73jährige Fahrzeugführerin eines Opel Agila rangierte gegen 18:35 Uhr rückwärts in der Siegstraße und stieß nach Zeugenaussagen dabei mit ihrer hinteren rechten Fahrzeugecke gegen die hintere linke Ecke des Chrysler. Danach stieg sie aus, sah sich den Schaden am angestoßenen Fahrzeug kurz an, stieg wieder in ihren Opel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand, so die Polizei, ein geschätzter Schaden von circa 1.300 Euro. Durch den Hinweis eines Zeugen wurde die Verursacherin ermittelt. Gegebenenfalls weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei