„Aschenputtel“ wird von der Polizei gesucht

NEUWIED – „Aschenputtel“ – Personenwagen betrunken geführt und abgehauen – In der Neujahrsnacht, 31. Dezember auf 01. Januar, fuhr eine bislang unbekannte männliche Person mit einem braunen Seat Ibiza durch Neuwied. Er kam vermutlich über die Rheinbrücke nach Neuwied hinein, fuhr über die Engerser Landstraße, bog am Elisabeth-Krankenhaus nach links ab und kam hierbei schon mal von der Straße ab. Er setzte seine Fahrt schließlich fort, fuhr über die Friedrich-Eberth-Straße und bog letztlich nach links in die Eduard-Verhülsdonk-Straße ab. Am Ende der Straße durchbrach er mit dem Fahrzeug ein Geländer und kam auf dem Gehweg der tieferliegenden Wilhelm-Leuschner-Straße, gegenüber der Kreisverwaltung, zum Stehen.

Hier sprang der junge Mann aus dem Auto, riss beide Kennzeichenschilder vom Auto ab und floh zu Fuß von der Unfallstelle. Aufgrund der Tatsache, dass er hierbei einen Schuh verlor wird er von der Polizei Neuwied unter dem Arbeitsnamen „Aschenputtel“ gesucht. Derzeit laufen umfangreiche kriminaltechnische Maßnahmen, um Aschenputtel über Fingerabdrücke und DNA-Material identifizieren zu können. Trotzdem werden Zeugen, die etwas zum Fahrzeug oder zum Fahrer sagen können, gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Dies können Zeugen unter pineuwied.wache@Polizei.rlp.de oder unter 02631-8780 tun. Quelle: Polizei