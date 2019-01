Veröffentlicht am 2. Januar 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Seniorenfeier in Birken-Honigsessen zum Jahresabschluss – Natürlich ließ es sich auch die Gemeinde Birken-Honigsessen nicht nehmen, ihre älteren Bewohner zu einem geselligen Nachmittag ins Pfarrheim einzuladen. „Wir freuen uns, dass so viele Seniorinnen und Senioren gekommen sind“, so Ortsbürgermeister Hubert Wagner bei der Begrüßung. Dies zeige, dass auch die ältere Generation am Gemeindeleben teilnehme und sich gern einmal in lockerer Runde zusammenfinde. Im übrigen sei der Nachmittag in erster Linie als eine Art Dankeschön für die Lebensleistung der älterer Mitbürger zu verstehen. Man denke aber auch an diejenigen, die heute aus verschiedenen Gründen nicht dabei sein können. Als weitere Gäste begrüßte Wagner Pfarrer Marcus Tesch und Diakon Thomas Eiden für die evangelische beziehungsweise katholische Kirchengemeinde sowie den Verbandsgemeindebeigeordneten Friedhelm Steiger, für den die Veranstaltung sozusagen ein Heimspiel war.

Nach einer besinnlichen Geschichte zur Adventszeit bat der Ortsbürgermeister zu Kaffee und Kuchen. Judith Kunze (Gesang) und Tobias Stahl (Keyboards) sorgten derweil für die musikalische Unterhaltung der rund 130 Anwesenden. Später stimmten Beate Weitz und ihre Tochter Antonia einige schöne Stücke auf der Querflöte an, was bei den Birken-Honigsessenern ebenfalls sehr gut ankam. Hubert Wagner machte auch einige Angaben zum kommunalen Geschehen. Unter der Leitung von Jörg Simon kam der MGV „Sangeslust“ zu seinem Recht. Selbst der Nikolaus hatte den weiten Weg auf die Birkener Höhe nicht gescheut und erfreute die Gäste im Pfarrheim mit einem Sinnspruch: „Zufriedenheit und Glück auf Erden, sind das beste Rezept um alt zu werden“.

Magdalene Rödder hatte ebenfalls eine Geschichte mitgebracht. Jetzt war der große Moment gekommen, die ältesten Anwesenden sollten geehrt werden und ein kleines Präsent erhalten. Assistiert von den Beigeordneten Harald Reuber und Walter Leidig hielt Hubert Wagner Ausschau nach den entsprechenden Personen. Fündig wurde man schnell. Sie heißen Irene Hombach, Paul Pütz, Werner Rödder und Ernst Josef Reifenrath. Zum Abschluss bedankte sich der Ortsbürgermeister bei allen Helferinnen und Helfern, wozu auch die örtliche Rotkreuz-Bereitschaft mit ihrem Fahrdienst gehörte. Mit dem Wunsch nach einem gesegneten Weihnachtsfest und einem gesunden Wiedersehen im kommenden Jahr ging der Seniorennachmittag zu Ende.