Lagerhalle in Luckenbach brennt nieder

Veröffentlicht am 1. Januar 2019 von wwa

LUCKENBACH – Brand einer Lagerhalle in Luckenbach Am Montagabend, 31. Dezember 2018, gegen 23:00 Uhr, kam es zum Brand einer Lagerhalle in der Rosenheimer Straße in Luckenbach. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Rettungskräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert. Die Lagerhalle mitsamt Inventar brannte vollständig nieder, so dass der Brandschaden sich im fünfstelligen Bereich beläuft. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache, so die Polizei, ist derzeit völlig unklar. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Löschzüge Hachenburg, Müschenbach, Nister und Luckenbach sowie DRK und Polizei. Quelle: Polizei