Mülltonnen brenn Neujahrsmorgen in Heckenhof

Veröffentlicht am 1. Januar 2019 von wwa

HECKENHOF – Mülltonnen brennen am Neujahrsmorgen – Dienstagmorgen, 01. Januar 2019, um kurz nach 08:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm/Sieg am Neujahrsmorgen von ihren Meldeempfängern geweckt. Ein Mülltonnenbrand im Kiefernweg in Heckenhof wurde von der Leitstelle in Montabaur gemeldet.

Die Feuerwehrleute rückten mit zwei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen vor Ort waren von den Mülltonnen nur noch Reste übrig. Mit der Schnellangriffseinrichtung des Tanklöschfahrzeugs wurden die brennenden Reste abgelöscht. Der Angriffstrupp kontrollierte alles noch mal mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester. Danach wurde „Feuer aus“ gemeldet. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. (am) Fotos: Alexander Müller