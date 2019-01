Veröffentlicht am 1. Januar 2019 von wwa

WISSEN – Wissen begrüßt Jahreswechsel mit Feuerwerk – Auch in Wissen ließ man es zum Jahreswechsel ordentlich krachen. Am oberen Steinweg im Grenzgebiet der Stadtteile Schönstein und Köttingerhöhe beispielsweise waren gleich mehrere Gruppen aus der Nachbarschaft aktiv. Abgeschossen wurden sowohl Raketen als auch Böller. Dazu kamen noch eine ganze Reihe von Wunderkerzen, die ihre Funken in alle Richtungen schickten. Natürlich wünschten sich die Anwohner des Steinwegs parallel zu dem prächtigen Feuerwerk gegenseitig ein gutes neues Jahr. (pr.)