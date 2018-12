Rückblick 2018 – Herbert Knebel in Altenkirchen mit „Im Liegen geht’s!“

Veröffentlicht am 31. Dezember 2018 von wwa

RÜCKBLICK 2018 – ALTENKIRCHEN – Herbert Knebel in Altenkirchen mit „Im Liegen geht’s!“ – Die „Hütte“, nein die Altenkirchener Stadthalle, war wieder einmal brechend voll. Grund war der Auftritt von „Herbert Knebel“ (Uwe Lyko) und Ozzy Ostermann (Georg Göbel). In seiner ureigenen Ruhrpottsprache knallt er den Fans, und das sind sie augenscheinlich alle, seine Sprüche, seine Lebensauffassung, seine Erlebnisse an den Kopf. „Wer kennt dat nich, dat viele Tätigkeiten, die man im Stehen verrichten muss, einem zunehmend schwerer fallen, gerade im Alter!“ „Im Liegen geht’s!“ Sein neues Programm. Die Sprüche und Geschichten sind nicht nur zum Brüllen heiter, sie beinhalten eine Fülle Wahres. So manch einer lacht, klatscht vor Begeisterung und nickt auch unmerklich mit dem Kopf.

Richtig heiß wird es wenn Herbert, unterstützt von Ozzy Ostermann in die Saiten greift. Sie beherrschen alles, von zarten Tönen und Klängen bis hin zum Hardrock. Das allein ist es schon wert die Auftritte von Herbert Knebel zu besuchen. Die Fans in und um Altenkirchen freuen sich schon auf den nächsten Auftritt in der Region. Mit Herbert Knebel hat der Felsenkeller einen weiteren Höhepunkt des Kulturangebotes gestellt. Fotos: Renate Wachow