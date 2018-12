Traditionelle Prunksitzung in der „närrischen Stadthalle“ Altenkirchen

Veröffentlicht am 31. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Samstag, 23. Februar, ab 17:59 Uhr traditionelle Prunksitzung in der „närrischen Stadthalle“ mit Prinz Christian I. Vorhang auf zur großen Altenkirchener Prunksitzung: Sitzungspräsident Jörg Witt wird, gemeinsam mit Detlef Cyranek, dem närrischen Publikum eine Karnevalsitzung der absoluten Spitzenklasse darbieten. So wurden „Der Bauer und der Wiener“, bekannt aus Funk und Fernsehen, verpflichtet. Hier geht es um Bauernschläue und Wiener Charme mit Lachfaktor 100! Außerdem mit dabei: „Dä Engelbäät“, ein rheinisches Urgestein. Mit alten und aktuellen Karnevalshits bringt er das Publikum in karnevalistische Hochstimmung. „Die Gulaschkapell“ feiert ihr 15jähriges Bestehen und bringt die Narrhalla mit aktuellen Charts, Oldies sowie kölscher Musik zum kochen.

Ebenso wurden “Heinz und Rudi“ von Holliwald verpflichtet. Eine tolle Mischung aus Comedy, Klamauk und Zauberei. Die Mundartband „De Halunke“, die schon auf vielen großen Karnevalsbühnen stand, wird durch ihr riesiges Repertoire die närrische Stadthalle zum Mitsingen animieren. Ferner hat sich ein Männerballett der Spitzenklasse, die „Schöneberger Bordstein-Schwalben“, mit einem fantastischen Showtanz angesagt.

Zu Gast sind natürlich auch die Freunde der Erbacher „Hobby-Carnevalisten“ sowie die Freunde der „KG Morsbach“. Ebenso die Mini´s, das Jugendtanzcorps und das Damentanzcorps der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen, die Showtanzgruppe der KG Altenkirchen, das Prinzenmariechen Alina Tochenhagen und das Funkenmariechen Leoni Witt. Das Minimariechen Lilli Müller wird natürlich auch ihr Können auf die Bühne bringen! Weiterhin für beste musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels und die bekannte und beliebte Band rund um „Musikentertainment Scharenberg“ die auch im Anschluss an die Prunksitzung zum Tanz aufspielen wird. Eintrittskarten im Vorverkauf: Tickets können telefonisch vorbestellt werden unter der Telefonnummer: 02681 9505 36

Für folgende Veranstaltungen, im großen Festzelt am Weyerdamm, liegen ab Januar Karten im Vorverkauf bereit: Mallorca-Party am Donnerstag, 28. Februar, Umzugparty am Sonntag, 03. März. Bei alle anderen Zeltveranstaltungen ist der „Eintritt frei“! Vorverkaufsstellen: Kreissparkasse AK, Westerwaldbank e.G. AK, Getränke Müller Oberwambach. (heiko) Foto: Renate Wachow