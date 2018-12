Veröffentlicht am 31. Dezember 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Westerwaldtrophy – Nordic und Biathlon – Erste Veranstaltung im Rahmen der DSV Talenttage Skilanglauf SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. am 20. Januar 2019 – Aus dem Westerwald, dem vielfältigen Naturland zwischen Lahn, Dill, Sieg und Rhein und drei angrenzenden Bundesländern, haben sich jetzt mehrere Natursportakteure aus den Skivereinen SV Mademühlen, Skiverein SVS Emmerzhausen Stegskopf, SRC Heimbach-Weis 2000 e.V., WSG Bad Marienberg und viele weitere Skivereine sowie ihre Skibezirke länderübergreifend aus dem Skiverband Rheinland e.V. und Hessischen Skiverband zusammengetan um die Idee einer Westerwaldtrophy ins Leben zu rufen.

Mit der Idee soll eine ganzjährige Wettkampfserie im Breitensportbereich für Kinder und Jugendliche geschaffen werden, mit der Kinder wieder zum Sporttreiben beim nordischen Biathlonsport animiert werden. Kinder sollen sich ihre Sportart wie Laufen, Laserbiathlon, Nordic Blading, Rollski, Skilanglauf auswählen können. Der Spaß soll bei der Serie im Vordergrund stehen. Aber auch die Vereine sollen in der Durchführung ein einfaches Konzept nutzen können, ohne das von ehrenamtlicher Seite ein aufwendiges Veranstaltungsmanagement erforderlich ist.

Man möchte damit in der Region die Vereine wieder mehr zusammenbringen, damit Mitgliederzahlen gehalten werden können. Entstanden ist die Idee durch den Sportleiter Hubert Rompf SV Mademühlen Biathlon. Der SV Mademühlen Mitglied Skibezirk Westerwald Bezirk 5 im Hessischen Skiverband hat rund um den Knoten bei Driedorf auf seinen Loipen mit einfachen Mitteln ein ganzjähriges Biathlonzentrum geschaffen, dass es so in Rheinland-Pfalz nicht gibt. So lag es nahe, dass die Ski- und Biathlonvereine im Skibezirk Westerwald im Skiverband Rheinland e.V. Kontakt aufgenommen haben.

Speziell pflegen schon etliche Sportler, Kampfrichter aus dem SRC Heimbach-Weis 2000 e.V., SVS Emmerzhausen, WSG Bad Marienberg, WSV Salzburger Kopf, TV Rennerod die Zusammenarbeit mit Mademühlen und sind zum Teil Mitglied im SV Mademühlen um den nordischen Biathlonsport im Westerwald voranzubringen. Daneben haben auch schon Firmen aus dem Sport und Freizeitsport wie Pro Sport Roettger (Rennerod) sowie der Westerwälder Skiwachshersteller Frank Zipp die nordischen Biathlonsportaktivitäten unterstützt. Zipp Skiwachse aus dem Westerwald ist mittlerweile die führende Marke im Weltcupbereich Skilanglauf und Biathlon.

Die erste Veranstaltung der Westerwaldtrophy startet im Rahmen der DSV Talenttage Skilanglauf am 20. Januar 2019 beim SRC Heimbach-Weis 2000 e.V.. Weitere Informationen unter rpuderba@rz-online.de – 0152/28926702 – Informationen zur Westerwaldtrophy Hubert Rompf 02775/8696