Veröffentlicht am 31. Dezember 2018 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Kellerbrand in Niederfischbach-Langenbach Am Montagvormittag, 31. Dezember 2018, Silvestertag, wurden zunächst die Feuerwehren aus Niederfischbach und Kirchen zu einem Gebäudebrand in Niederfischbach-Langenbach alarmiert. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort wurde bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Friesenhagen nachalarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung an einem Gebäude erkennbar. Durch Selbstlöschversuche des Besitzers wurde das Feuer schon weitestgehend gelöscht und so eine Ausbreitung im Keller des Hauses verhindert. Die Feuerwehr setzte die Löschmaßnahmen umgehend fort und brachte die verbrannten Gegenstände ins Freie.

Personen befanden sich im Gebäude keine mehr. Über eventuelle Verletzungen und der Brandursache konnten seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehren Niederfischbach, Kirchen und Friesenhagen waren mit insgesamt 45 Kräften am letzten Tag des Jahres im Einsatz. Ebenso war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort. (flje) Foto: Feuerwehr VG Kirchen