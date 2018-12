Veröffentlicht am 31. Dezember 2018 von wwa

LINZ – Die Tagespflege der Senioren-Residenz Sankt Antonius lädt ein zum „Tag der offenen Tür“ – Am Freitag, 11. Januar 2019 von 14:00 bis 17:00 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit ganz ungezwungen die frisch renovierten und barrierefreien Räumlichkeiten der Tagespflege in der Senioren-Residenz Sankt Antonius, Am Konvikt 6-8, 53545 Linz bei Kaffee und Kuchen ihrem „alten/neuen“ Glanz kennen zu lernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer mehr Informationen möchte, kann sich telefonisch unter 02644-944-0 beraten lassen.

Viele ältere Menschen können sich tagsüber nicht mehr alleine versorgen, die Angehörigen können sich vielleicht nicht kontinuierlich um sie kümmern und eine dauerhafte Unterbringung in ein Pflegeheim kommt nicht in Frage. Andere Senioren suchen vielleicht nach einer sinnvollen Tagesgestaltung und freuen sich auf die Begegnung mit anderen.

Da kommt die Tagespflege ins Spiel: Das Team der Tagespflege bietet bis zu 14 Gästen von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr die Möglichkeit, weiterhin in ihrer vertrauten Häuslichkeit zu leben, aber tagsüber Gemeinschaft, Geselligkeit und liebevolle Betreuung zu erfahren. Die Aktivierung und professionelle Betreuung wird speziell an die Bedürfnisse und an den Unterstützungsbedarf der Tagespflegegäste angepasst.

Das Angebot an Aktivitäten in familiärer Atmosphäre rund um die Gäste ist bunt und vielfältig. Es werden Aktivitäten wie gemeinsames Kochen und Backen, kreatives Gestalten, Gedächtnistraining, Zeitungsrunden, Spaziergänge, Teilnahme an Gottesdiensten in der hauseigenen Kapelle und viele weitere Betreuungsangeboten angeboten. Auch ist es den Gästen je nach Wunsch und Tagesform möglich an der Sturzprophylaxe, am Seniorensport oder den zahlreichen Festen und Veranstaltungen teilzunehmen.

Die qualifizierten Pflegekräfte helfen während des Tages bei der Medikamenteneinnahme, der Blutdruckkontrolle oder dem Essen. Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee sind inklusive. Ein „Hol- und Bringservice“ mit dem hauseigenem Hausbus oder einem Taxi ist möglich. Auch können die Tagespflegegäste auf Wunsch nur stundenweise die Tagespflege besuchen oder an einzelnen Tagen. Das Angebot steht natürlich auch dementiell erkrankten Menschen offen.

Wer das alles und das Team gerne persönlich kennenlernen möchte und einen eigenen Eindruck des Angebotes, ist jederzeit und natürlich besonders am Tag der offenen Tür am Freitag, den 11. Januar 2019 ab 14:00 Uhr herzlich Willkommen.