Guten Rutsch – zu Fuß

HERDORF – Verkehrsunfall infolge Alkoholeinfluss und Sekundenschlaf – Fahrer flüchtet zu Fuß – Am Sonntagmorgen, 30. Dezember 2018, gegen 07:55 Uhr ereignete sich in der Schneiderstraße in Herdorf ein Verkehrsunfall. Ein 58jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Alsdorf, kam vermutlich infolge Alkoholeinfluss und einem damit verbundenen Sekundenschlaf nach links von seinem Fahrstreifen ab, fuhr über die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen geparkten Wagen. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschoben. Der Unfallverursacher fuhr anschließend noch circa 70 Meter weiter, stieg aus dem Fahrzeug und lief davon.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte er, leicht verletzt, durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf in einem angrenzenden Garten festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Quelle: Polizei