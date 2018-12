Veröffentlicht am 31. Dezember 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. – Bezirk Altenkirchen – Das Jahr 2019 fängt recht bewegt an. Am Montag, dem 07. Januar 2019 beginnt für Gruppe I um 18:30 Uhr und für Gruppe II um 19:30 Uhr der nächste Kurs Wirbelsäulengymnastik und Rückenschule mit Kursleiterin Nicole Will-Kienle im Evangelischen Gemeinschaftshaus in Berod. Anmeldungen bei Nicole Will-Kienle, Telefon: 02688/988515

Am Dienstag, dem 08. Januar 2019 findet um 14:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Mammelzen der nächste Kurs Verschiedene Techniken in Weißstickerei mit Kursleiterin Elfriede Hahn statt. Anmeldungen bei Elfriede Hahn, Telefon: 02681/4567.

Ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus in Mammelzen beginnt am Dienstag, dem 08. Januar 2019 um 18:30 Uhr ein neuer Kurs Faszio – ganzheitliches Faszientraining mit Kursleiterin Christine Grabowsky. Anmeldungen bei Christine Grabowsky, Telefon: 02681/9823264