Veröffentlicht am 31. Dezember 2018 von wwa

RENGSDORF – Nordic aktiv – Erlebnis Raumerfahrung – SRC Sommerferiencamps –„ Der Natur auf der Spur“ auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit Jugendpflege VG Rengsdorf-Waldbreitach – Rhein-Westerwald in Neuwied und Asbach – Die fachliche Zusammenarbeit des SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. in Sachen Nordic aktiv Feriencamps mit dem Lokalen Bündnis der VG Rengsdorf und der Jugendpflege geht in diesem Sommer ins 10. Jahr. Unter dem Motto „Nordic aktiv – ErlebnisRaumerfahrung – Sommerferiencamps –„ Der Natur auf der Spur mit Nordic aktivSport“ haben auch in diesem Jahr wieder Kinder und Jugendliche mit einer Ferienbetreuung von Montag bis Frreitag, von 09:00 bis 16:00 Uhr incl. Verpflegung in den Sommerferien im Neuwied-Rengsdorfer Land vom 1. Juli bis 05. Juli 2019 in Anhausen/Meinborn die Möglichkeit umweltfreundliche, nachhaltige Natursportarten wie Biathlon, Inlineskating, Slackline, Rollski, Nordic Inlineskating, Kletterwald Sayn uvm. vor Ort wie in den Vorjahren kennenzulernen.

Zusätzlich zu dem Angebot im Neuwied-Rengsdorfer Land findet wieder eine Maßnahme in Asbach in der ersten Ferienwoche vom 22. bis 26. Juli 2019 unter Leitung der DSV-Trainerin Stefanie Keen Telefon: 0163/9159979 statt. Die Möglichkeiten einer Finanziellen Förderung/Teilhabe, Anmeldungen und Infos sind bei der Geschäftsstelle des SRC Heimbach-Weis 2000 e.V., Bachstrasse 1, 56566 Neuwied, Tel. 0152/28926702, E-Mail: rpuderba@rz-online.de, ab sofort möglich.