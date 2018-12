Veröffentlicht am 30. Dezember 2018 von wwa

BIRKEN-HJONIGSESSEN – St.- Hubertus-Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen e.V. – Weihnachtsfeier und Jahresabschluss der Jungschützenabteilung 2018 – Am Samstag, 29. Dezember 2018 fand die „Nachweihnachtsfeier“, kombiniert mit dem Jahresabschluss, der Schützenjugend Birken-Honigsessen statt. Um 15:00 Uhr wurde sich am Schützenhaus getroffen und gemeinsam nach Hachenburg zum Bowlingcenter gefahren. Nach einer spannenden und unterhaltsamen Bowlingpartie, eröffnete Jungschützenmeister Simon Wunderlich die gemütliche und vor allem gesellige Feier um 19:00 Uhr wieder im Schützenhaus. Er begrüßte dort alle Anwesenden und wünschte ihnen schöne Stunden im Kreise der Schützenfamilie. Außerdem bedankte er sich bei allen Helferinnen und Helfern, die an den Vorbereitungen beteiligt waren.

Der Weihnachtsmann ließ es sich natürlich nicht nehmen, nachträglich noch ein paar Geschenke an die Jungschützen zu verteilen. An dieser Stelle gebührt dem stellvertretenden Diözesanbundesmeister Tobias Kötting ein großes Dankeschön für die Spende von den offiziellen Schaals des Bund der St. Sebastianus Schützenjugend, Diözesanverband Köln. Das Motto ,,Jugend bewegt was!“ trifft mehr als nur passend auf die motivierten Nachwuchssportler zu.

Der Jungschützenmeister Simon Wunderlich und sein Stellvertreter Peter Görgen erhielten als kleine Anerkennung für die tatkräftige Unterstützung von den Jugendlichen jeweils ein Präsent. Im Anschluss fanden ein buntes Programm, sowie ein Abendessen, für die Schützenjugend statt. Mit dieser Veranstaltung lässt die St. Hubertus Schützenjugend ihr Schützenjahr ausklingen, das jetzt schon als ein rundum gelungenes bewerten werden kann. Viele Veranstaltungen, als Höhepunkt das Jubiläumsschützen- und Kirchweihfest, sind bei vielen Mitgliedern und Bewohnern der Ortsgemeinde in bleibender Erinnerung. (Vereinsbericht) Foto: St.- Hubertus-Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen