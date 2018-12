Veröffentlicht am 30. Dezember 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – DSV Talenttag am Sonntag, 20. Januar 2019 beim SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. – Mitmachen und Spaß beim Skilanglauf im Verein dank Weltneuheit Mr. Snow – Genauso wie vor über 100 Jahren als 1909 der erste Wintersportverein Neuwied Rengsdorf gegründet wurde, haben am 20. Januar 2019 Kinder, die ihre ersten Versuche auf Langlaufski machen möchten oder schon Skifahren können, beim SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. am Heimbach-Weiser Kirmesplatz in der Burghofstrasse von 12:00 bis 17:00Uhr die Möglichkeit dazu und das schneesicher dank Naturschnee und der Weltneuheit textile Loipe Mr. Snow.

Der DSV-Talenttag bietet Bewegung an der frischen Luft und vor allem viel Spaß im Schnee! Doch auch die Eltern kommen nicht zu kurz. Das passende Material Ski, Schuhe, Stöcke wird vor Ort kostenfrei zur Verfügung gestellt. Um eine Anmeldung bis zum 16. Januar 2019 wird unter folgender Adresse: rpuderba@rz-online.de/ Telefon: 0152/28926702 gebeten.

Die gut ausgebildeten Skilehrer des SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. holen jedes Kind da ab, wo es steht. Gemeinsam wird eine Strecke zur erst im freien Training ohne und danach auf Zeit gelaufen. Jedes teilnehmende Kind erhält eine Urkunde und anschließend erhalten die 30 Tagesschnellsten Kinder ein kleines Präsent. Vielleicht findet sich ein Erik Lesser und eine Laura Dahlmeier von morgen!

Bundesweit werden am DSV Talenttag bei den teilnehmenden Skivereinen hunderte Kinder auf Alpin- und Langlaufski gestellt. Ihre ersten Meter im Schnee zu absolvieren. Bewegung an der frischen Luft und im Skiverein macht Spaß, fördern das Wohlbefinden sowie die soziale und körperliche Entwicklung der Kinder. Diese Werte werden deutschlandweit in den Skivereinen gelebt und weitergegeben.