NEUWIED – Pettersson und Findus besuchen das Kinder-Kino – Aufführung erfolgt am 9. Januar im Metropol – Im Januar wird die Reihe „Kino für Kinder“, eine Kooperation zwischen dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, dem Minski-Team und den Filmtheaterbetrieben Weiler, fortgesetzt – und zwar am Mittwoch, 9. Januar, um 16:00 Uhr im Metropol-Kino an der Heddesdorfer Straße. Dann ist der erst 2018 gedrehte Film „Pettersson und Findus: Findus zieht um“ zu sehen. Der rund 80minütige Film erzählt die Geschichte von Kater Findus und dem liebenswürdigen Pettersson, der allerdings immer häufiger von den Eskapaden des agilen Vierbeiners genervt ist. Findus findet eine Lösung: Er baut das Plumsklo um, um ein eigenes Heim zu haben. Zunächst ist Pettersson glücklich über die Ruhe, doch nach und nach fühlt er sich immer einsamer …

Der Eintritt kostet für Kinder 2,50, für Erwachsene 4 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf online über www.kinoneuwied.de oder per Anruf an die Nummer 02631 243 32 oder 232 51.