Einbrecher in Betzdorf erfolgreich unterwegs

Veröffentlicht am 30. Dezember 2018 von wwa

BETZDORF – Tageswohnungseinbruch in Betzdorf – Schmuckstücke entwendet – Am Samstag, 22. Dezember 2018, drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12:00 und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Steinerother Straße in Betzdorf ein. Sie hatten eine rückwärtige Balkontür aufgehebelt und im Hausinneren aus einem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke entwendet.

Hinweise, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei