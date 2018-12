Veröffentlicht am 29. Dezember 2018 von wwa

HORHAUSEN – Gewalt gegen Polizeibeamte in Horhausen – Am Donnerstagnachmittag wurden die Polizeibeamten bei der Ankunft zu einem Einsatz am Kardinal Höffner Platz in Horhausen (WW) durch den 36jährigen Beschuldigten gefilmt. Dabei zeigte der Mann den Beamten den Mittelfinger. Im Zuge der daraufhin durchgeführten Personenkontrolle beleidigt der Mann die Beamten massiv und verweigerte die Personalienfeststellung. Beim Versuch, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, versuchte er mit der Faust das Gesicht eines Polizeibeamten zu treffen. Nachdem der Beamte ausweichen konnte, wurde der Angreifer mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Hierbei leistete er erhebliche Gegenwehr und versuchte die Beamten mit Tritten und Schlägen zu treffen.

Der Widerstand konnte schließlich durch den Einsatz körperlicher Gewalt gebrochen werden. Im Anschluss wurde er in Bauchlage gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt zur Dienststelle spuckte der Mann in den Streifenwagen und beleidigte fortlaufend die Beamten. Auf richterliche Anordnung wurde ihm zum Nachweis von Betäubungsmitteln und Alkohol eine Blutprobe entnommen und die Gewahrsamnahme angeordnet.

Im Beisein des Richters zeigte der Beschuldigte einem Beamten nochmals den Mittelfinger. Während die eingesetzten Polizeibeamten glücklicherweise unverletzt blieben, wurden bei dem Beschuldigten leichte Verletzungen diagnostiziert. Er wurde am Folgetag morgens aus dem Polizeigewahrsam

Entlassen.