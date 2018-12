Schwere Sachbeschädigung im Wissener Gymnasium

Veröffentlicht am 29. Dezember 2018 von wwa

WISSEN – Einbruchsdiebstahl in/aus Schule / Gemeinschädliche Sachbeschädigung – In der Zeit von Montag auf Dienstag, 24. Auf 25. Dezember 2018, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Abziehen eines Zylinderschlosses an einer Nebeneingangstür in das Gebäude des Kopernikus-Gymnasiums ein. In der Herrentoilette des 1. Obergeschosses verstopften sie den Abfluss eines Handwaschbeckens und drehten den Wasserhahn voll auf. Das ungehindert auslaufende Wasser verteilte sich großflächig im Obergeschoss, drang durch die Decke und über das Treppenhaus auch ins Untergeschoss. Am Gebäude und der Einrichtung des Gymnasiums entstand hoher, noch nicht zu beziffernder Sachschaden. Ob aus der Schule auch Gegenstände entwendet wurden konnte noch nicht festgestellt werden. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen am Gymnasium gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei