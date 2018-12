Veröffentlicht am 28. Dezember 2018 von wwa

HATTERT – Silberner Kleinwagen beschädigt Holzzaun – Polizei sucht Zeugen – Am Donnerstagabend, 27. Dezember 2018, gegen 20.00 Uhr, wurde ein Hausbewohner in Hattert von einem lauten Knall aufgeschreckt. Bei der Nachschau sah er nur noch, wie ein silberner Kleinwagen von seinem Grundstück auf die Straße Am Sportplatz fuhr und sich anschließend in Richtung Ortsmitte entfernte. Vom Holzzaun wurde ein ganzes Feld umgedrückt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.