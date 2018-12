Wildschwein begeht Unfallflucht

Veröffentlicht am 28. Dezember 2018 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall mit Wild – Am Donnerstagnachmittag, 27. Dezember 2018, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 60jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford die B 62 von Wissen kommend in Richtung Hövels-Siegenthal. Im Bereich der sogenannten Gasometerkurve kam von links unter der Leitplanke eine Rotte Wildschweine über die Straße gelaufen, von denen ein größeres Tier vom Fahrzeug vorn rechts erfasst wurde. Das Wildschwein blieb kurz liegen, rappelte sich aber wieder auf und lief nach links in den Wald weg. Der zuständige Jagdaufseher wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Am Ford entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro.