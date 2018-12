Neunte „Närrische Blutspende“ in der Kulturfabrik „kabelmetal“ in Windeck-Schladern

Veröffentlicht am 27. Dezember 2018 von wwa

WINDECK-SCHLADERN – Herzliche Einladung zur neunten „Närrischen Blutspende“ in der Kulturfabrik „kabelmetal“ in Windeck-Schladern – Das Team der Närrischen Blutspende lädt zur neunten Närrischen Blutspende, am Dienstag, 15. Januar 2019 in der Zeit von 15:30 bis 20:00 Uhr in die Kulturfabrik kabelmetal in Windeck-Schaldern ein.

Nach der übergroßen Resonanz durch die Jecken an Sieg, Agger und Wied als auch durch das große Medienecho (TV, Radio und Print) sich das DRK und der RSE-Bezirksvorstand für den Landkreis Altenkirchen den Lebensretterinnen und Lebensrettern erneut ein besonders Dankeschön geben zu können. Dabei liegt das Augenmerk in erster Linie auf der schwindenden Blutspendebereitschaft zum Jahresbeginn und dem zusätzlichen Bedarf von 51.000 Blutkonserven für das Jahr 2019. Als Schirmherren wurde neben vielen großen Vereinen und Gesellschaften die bekannte Coverband SixPack gewonnen. Sie alle treten entgeltfrei auf. Alle Spenderinnen und Spender erhalten einen jecken Blutspendeanstecker und die Möglichkeit den Wanderpokal zu gewinnen. Eine Knochenmarkspendertypisierung ist an diesem Tag möglich.

Als 2011 der damalige Windecker Karnevalsprinz, Rotkreuzler und heutige RSE-Bezirksvorsitzende Matthias Ennenbach die spontane Idee hatte mit seinem Gefolge die Blutspende im DRK-Zentrum Windeck zu besuchen, hatte wohl niemand die leise Ahnung das dies die größte karnevalistische Charityveranstaltung für Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und den Landkreis Altenkirchen werden würde. Dazu wurde erstmalig die große Kulturhalle „kabelmetal“ angemietet. Allein im vergangenen Jahr wurden auf der Bühne rund 800 auftretende Karnevalisten begrüßt.

Gemeinsam mit dem Närrischen Blutspendeteam wurde die höchste Blutspendezahl von 129 Vollblutspenden erreicht. Diese werden dringend benötigt, da zum Jahresbeginn durch Grippewelle, Urlaub usw. die Spenderzahlen überdurchschnittlich sinken. Dabei lässt sich das Närrische Blutspendeteam bestehend aus dem Blutspendedienst, Kreisverband Rhein-Sieg und Ortsverein Windeck des Deutschen Roten Kreuzes und dem Bezirksvorstand des Regionalverbandes Rhein-Sieg-Eifel e.V. immer wieder etwas Neues einfallen. So erhält die größte Blutspendegruppe einen üppigen Wanderpokal und einem jecken Anstecker. Für den reibungslosen Ablauf sind drei Ärzte eingeplant.

Die auftretenden Vereine, Hennefer Stadtsoldaten, Eitorfer Gesangverein von 1873 e.V., der ehem. Deutsche BDK-Vizemeister Turmgarde Eitorf, die Dorfgrenadiere Birkenfeld, die Prinzenpaare aus Hennef und Eitorf, das Windeck Dreigestirn und das Dattenfelder Kinderprinzenpaar, sind allesamt Mitglied im Bund Deutscher Karneval und treten kostenfrei auf. Besonders freut sich das närrische Blutspendeteam die überregional bekannte Band SixPack begrüßen zu dürfen. Sie werden als Höhepunkt der Veranstaltung die aktuellsten, bekanntesten und beliebtesten Karnevalslieder intonieren und zum Mitsingen und Mitschunkeln animieren. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.