Erster Weihnachtscircus in Birken-Honigsessen

Veröffentlicht am 27. Dezember 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Erster Weihnachtscircus – Erfolgreiche Premiere des ersten Wissener Weihnachtscircus in Birken-Honigsessen – Nachdem die Premiere des ersten Wissener Weihnachtscircus auf dem Festplatz in Birken-Honigsessen und auch die Sonntagsvorstellung erfolgreich verlaufen sind, hofft die Familie Trumpf als Besitzer des Circus „Ronelli“ auf weiteren regen Besucherzuspruch.

In das gut zweistündige Programm ist eine hübsche Weihnachtsgeschichte eingebunden, in der auch ein Einhorn vorkommt. Die kleine Hanna wünscht sich nämlich vom Weihnachtsmann nichts so sehr als dass es schneien möge. Dafür muss sie aber viele Länder durchreisen, so zum Beispiel die der Elfen, Engel, Piraten, Cowboys und Wichtel. Im Land der Engel präsentierte Melina Trumpf dann eine anspruchsvolle Nummer am Luftring, bei den Piraten konnten die Circusbesucher das höchst seltene Exemplar einer zweiköpfigen Schlange bewundern. Und zu allem Überfluss zeigte Circusdirektor Fernando Trumpf noch eine echte Python, die sich auch anfassen ließ. Die Cowboys der „Douglas-Truppe“ bezauberten das Publikum mit einer gekonnten Lasso- und Messerwerfershow.

Einer der Zuschauer durfte sogar selbst vor das Messerbrett treten und sich den gezielten Würfen aussetzen. Im Land der Wichtel gab es mehrere Handstand- und Bodenakrobatikübungen zu sehen. Das Publikum reagierte begeistert. Einzelheiten sollen hier aber nicht verraten werden. Zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte ein Clown mit dem Spruch „Bienchen, Bienchen gib mir Honig!“ für Heiterkeit bei jung und alt. Ob der kleinen Hanna in Birken-Honigessen ihr Wunsch nach Schnee erfüllt wurde, davon kann man sich bis zum 6. Januar 2019 jeweils täglich um 15:00 Uhr selbst überzeugen. Was aber feststeht ist, dass am Ende jeder Vorstellung alle Kinder vom Weihnachtsmann, unter dessen Kutte sich dem Vernehmen nach der Wissener Ferdinand Klaas verbirgt, ein kleines Präsent erhält. Kartenvorbestellung und Reservierung unter Tel. 0151 14902067. Das geräumige Circuszelt ist gut geheizt. (pr.)