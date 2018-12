Veröffentlicht am 24. Dezember 2018 von wwa

SCHÖNSTEIN – 100jährige Jubiläum der Sportfreunde Schönstein – Der Festausschuss der Sportfreunde Schönstein plant bereits für das 100jährige Jubiläum des Sportvereins im Jahre 2019. Mehrere Gremien befassen sich mit der Durchführung der bevorstehenden Festivitäten, den sportlichen Aktivitäten und der Erstellung des Festbuches. Eine Auftaktveranstaltung findet mit der traditionellen Neujahrsparty am Samstag, 12. Januar 2019 in besonders feierlichem Rahmen statt. Höhepunkt des Jubiläumsprogramms wird der Festtag am 10. August 2019 im Kulturwerk Wissen sein.