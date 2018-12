Veröffentlicht am 24. Dezember 2018 von wwa

HAHNSTÄTTEN – Verkehrsunfall der B 54 – eine Person eingeklemmt – Die allein beteiligte Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten befuhr am Montag, 24. Dezember, gegen 11:15 Uhr die B54 aus Richtung Zollhaus kommend in Richtung Hahnstätten. In einer Rechtskurve verlor sie, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern, rutschte auf die Böschung und überschlug sich. Sie wurde schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die freiwilligen Feuerwehren befreiten sie aus ihrer misslichen Situation mit Hilfe der Hydraulikschere. Zwecks Rettungsarbeiten wurde die B54 für etwa eineinhalb Stunden im Bereich Hahnstätten gesperrt. Quelle: Polizei