Veröffentlicht am 24. Dezember 2018 von wwa

Rückblick 2018: Erntedankfest bei der Seniorenakademie Horhausen – Seit zehn Jahren besteht die Seniorenakademie Horhausen. Zu den schönsten Veranstaltungen, die monatlich jeden zweiten Mittwoch stattfinden, gehört zweifelsfrei das „Erntedankfest“. Der Vorbereitungskreis Der Seniorenakademie Horhausen unter der Leitung des Vorsitzenden hatte unter dem Motto „danket, freut euch und feiert“ ein kurzweiliges Programm aufgestellt. Zu den Interpreten des Nachmittages gehörte auch der Chor „Klangfarben A 3“ unter der Leitung von Günter Brandenburger. Sie begeisterten die Senioren mit Liedern „Irische Segenswünsche“, „Jesus in the morning“, „In München ist steht ein Hofbräuhaus“, „wer soll das bezahlen“, „Im Grunewald ist Holzauktion“, „Trink, trink, Brüderlein trink“, „Summerlong, winterlong“ und „Scat Calypso“. Zudem begleitete Philipp Weßler auf der Geige und trug mit eigenen Interpretationen zur musikalischen Unterhaltung vortrefflich bei. Der Vorbereitungskreis trug Herbstgedichte vor. Dagmar Poster bot das Gedicht „Ein Samenkorn“, Käthe Stopperich die „Der Herbst“, und Rudi Lamerz die „Kartoffelernte“. Dagmar Poster, Franz-Albert Heidt, Ingrid Hella und Maria Buhr brachten den Sketch „Die Reportage“. Kathi Lachmuth griff in die Witzekiste und Helmut Schmidt brachte zum Schluss die Geschichte „Einsicht“, die sich damit beschäftigt dass das Alter auf seine Weise kommt“. (wwa) Fotos: Renate Wachow