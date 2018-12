Führerschein wurde einbehalten – Frohe Weihnachten

Veröffentlicht am 24. Dezember 2018 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall mit Trunkenheit – Ein 49jähiger Autofahrer befuhr am 23. Dezember 2018, gegen 06:45 Uhr, auf die L 280 aus Richtung Kirchen kommend in Richtung Freudenberg, als er in einer langgezogenen Rechtskurve bei Kilometer 2,55 (grob in Höhe des Industriegebietes – Industriestraße) angeblich aufgrund einer „Herde“ von Rehen ausweichen musste und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke, wobei Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von circa 2.500 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt, so dass anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde. Quelle: Polizei