Erlös des Weihnachtsbaumfestes 2017 erzielte 1.615.98 Euro

Veröffentlicht am 23. Dezember 2018 von wwa

HEUPELZEN – in Heupelzen immer noch der Renner in der Weihnachtszeit – Es ist gehört zur Tradition in Heupelzen, das Weihnachtsbaumfest. Fast mitten im Ort ist die Familie Eichelhardt ansässig. Auf dem großen Platz auf der anderen Straßenseite spielte sich das „Tannenbaumfest“ ab. Gerahmt wird das Fest von der Bewirtung der Gäste durch Mitglieder der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth, Verein für schwerst- und krebskranke Kinder. Der Erlös dieses Festes kommt, wie in den Vorjahren, der Kinderkrebshilfe zugute. Das Weihnachtsbaumfest 2017 erbrachte die stolze Summe von 1.615,98 Euro. (wwa) Fotos: Renate Wachow