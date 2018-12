FFW LZ Oberlahr hat auf allen Fahrzeugen eine Motorsäge

Veröffentlicht am 23. Dezember 2018 von wwa

OBERLAHR – Motorsäge für Feuerwehr gespendet – Über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk können sich die Aktiven des Löschzuges Oberlahr freuen: Zwei Tage vor Heiligabend besuchten Daniel Klein, Inhaber von Forstbetrieb-Klein in Hombach und Peter Fischer, Inhaber von Forstservice-Fischer aus Burglahr, die Kameraden in der Feuerwache Oberlahr. Der Vorsitzende des Fördervereins, Hans Peter Klein und der Wehrführer des Löschzuges, André Wollny nahmen eine neue Motorkettensäge der Marke Stihl, Typ MS311, ausgeliefert von der Firma Gartenwelt Frey aus Dernbach, von den beiden Forstwirten entgegen. Beide überreichten die Säge im Wert von fast 700 Euro als Sachspende an die Oberlahrer Wehr. Vorsitzender Klein und Wehrführer Wollny dankten im Namen des Fördervereins und der aktiven Mannschaft für die Anschaffung des Gerätes, das die Unwetterkomponenten im Löschzug weiter verstärken wird. Somit verfügen künftig alle Fahrzeuge innerhalb der Wehr über eine Motorkettensäge. (anwo) Foto: FFW LZ Oberlahr