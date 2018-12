Diespärchen auf frischer Tat erwischt und gestellt

Veröffentlicht am 22. Dezember 2018 von wwa

HORHAUSEN – Ladendiebe durch Angestellte verfolgt und gestellt. Am Samstagmittag, den 22. Dezember 2018, kam es um 12:26 Uhr in einem Markt für Kleinartikel in Horhausen zu einem Ladendiebstahl. Ein bereits amtsbekanntes Pärchen aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf hatte sich zwei Einkaufstaschen des Marktes gefüllt und anschließend ohne zu zahlen diesen verlassen. Das war der aufmerksamen Kassiererin des Marktes jedoch nicht entgangen. Letztendlich konnte eine Angestellte des Marktes das Diebespärchen bis zur Ortsmitte Horhausen verfolgen und sodann der Polizei übergeben. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. Quelle: Polizei